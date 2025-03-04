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"Трампу не удастся избежать запрограммированного фиаско": Портников высказался о стратегии США по РФ

Такая политика будет выглядеть только как проявление очередной слабости Трампа и приведет к росту аппетитов Москвы и Пекина.

4 марта 2025, 12:25
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп может сначала упразднить санкции против России, а лишь потом ожидать, что президент РФ Владимир Путин сделает новые уступки американской администрации. Однако такая политика будет выглядеть как проявление очередной слабости Трампа и приведет к росту аппетитов Москвы и Пекина. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников.

"Трампу не удастся избежать запрограммированного фиаско": Портников высказался о стратегии США по РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Портников обратил внимание на заявления Трампа, что и россияне, и украинцы устали от войны и стремятся к миру. Однако, по его словам, этот лозунг не подкреплен конкретными фактами. Он подчеркнул, что недостаточно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский говорил о желании мира и выражал благодарность Трампу за поддержку со стороны США.

"Мы хорошо понимаем, что такая политика будет лишь демонстрацией очередной слабости Дональда Трампа и его окружения, и лишь укрепит амбиции России и Китая, усиливая их военную и экономическую агрессию в разных уголках мира. Это также серьезно ослабит влияние Соединенных Штатов, превращая их в двух политиков. XXI веке", — отметил Портников.

Журналист добавил, что все это будет происходить под лозунгом "отделить Россию от Китая", что на самом деле является основной целью американской администрации. В этом контексте Украина выступает лишь проблемой на пути достижения этой маловероятной цели.

"Я считаю, что по поводу перемирия и попытки отделить Россию от Китая Трампа ждет запрограммированное фиаско. Кстати, с перемирием есть больше шансов, учитывая экономическую ситуацию в России. А вот с намерением разрушить российско-китайский союз Трампу ожидает серьезное и очевидное разочарование", — подчеркивается в заявлении.

Портал "Комментарии" писал, что, как отмечает дипломат Александр Хара, американский президент Дональд Трамп уже в третий раз прекратил помощь Украине. По его словам, впервые он это сделал в 2019 году и получил импичмент.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tes245tkUWo&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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