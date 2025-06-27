Трампу никогда не удастся понять Путина: озвучен важный нюанс

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, почему президент США Дональд Трамп не способен до конца понять логику действий российского лидера Владимира Путина. По его словам, между двумя политиками существует принципиальная разница в мировоззрении, опыте и базовых мотивациях.

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Несмотря на то, что Трамп увлекается образом "сильного лидера" и демонстрирует стремление к централизации власти, ему не хватает глубинного понимания специфики авторитарных режимов, в которых вырос и сформировался Путин. В отличие от американца, российский президент является продуктом советской репрессивной системы, питомцем КГБ, и даже его детство проходило в среде, где авторитетом была сила, а не мораль или закон.

"Дональд Трамп никогда не поймет Путина. У Путина — опыт службы в КГБ, детство, сформированное по улице и криминальным правилам, а не родственными ценностями. Это другой уровень мышления — не политика, а выживание", — подчеркнул Чалый.

По словам дипломата, для Трампа политика — это, прежде всего, выгодное соглашение или победный результат в переговорах. Он действует как прагматик, оценивающий ситуацию через призму личной пользы или влияния. Для Путина война — это не просто инструмент давления или демонстрация силы, а вопрос личного и физического выживания. У Чалого нет сомнений: для лидера Кремля нет обратной дороги.

"Путин взял билет в один конец. Он либо победит, либо погибнет. Иначе его собственное окружение его же и уничтожит", — подытожил Чалый.

Как уже писали "Комментарии", советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для начала настоящего перемирия между Россией и Украиной российский диктатор Владимир Путин должен выполнить три конкретных условия.