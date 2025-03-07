Президент США Дональд Трамп стремится сохранять прямые контакты с диктатором Владимиром Путиным, однако во избежание критики со стороны американского общества и политической элиты он пытается оправдать эти связи, представляя главу Кремля как "миротворца", отметил в эфире 24 канала эксперт по украинско-арабским отношениям Мохамма. По его убеждению, Трамп стремится использовать Путина для реализации глобальных геополитических перемен.

Дональд Трамп

В частности, Фараджаллах считает, что американская демократия остается одной из самых устойчивых в мире, и это создает для Трампа определенные трудности. По убеждению эксперта, ему нужны непосредственные контакты с Путиным и он даже защищает российского диктатора во время международных встреч. Например, напоминает эксперт, во время разговора с Владимиром Зеленским Трамп пытался отвлечь внимание американцев от угрозы Кремля, заявив, что они должны больше беспокоиться о проблеме наркоторговли из Мексики.

"Трамп понял, что для поддержки дружбы с Путиным ему нужно иметь определенное алиби. Поэтому он готов на любые шаги, даже превратить его в "миротворца". Но это лишь ширма для сохранения контактов с диктатором, чтобы способствовать глобальным изменениям в мире", – подчеркнул эксперт.

По его убеждению, чтобы избежать критики со стороны Конгресса по поводу своих контактов с Путиным, Трамп заявил, что Россия может помочь наладить отношения между США и Ираном. Это довольно противоречивая позиция, ведь раньше 47 президент США угрожал Тегерану войной и пытался создать международную коалицию против него.

Фараджаллах отметил, что Трамп не заинтересован в уничтожении Ирана. Напротив, он закрывает глаза на действия Тегерана, используя его как сдерживающий фактор для арабских стран, которые, в свою очередь, укрепляют связи с Китаем. Именно поэтому Саудовская Аравия избегает военных конфликтов на стороне США, понимая, что Вашингтон может просто отойти, оставив регион в нестабильности.

Кроме того, считает эксперт, Трамп использует образ Путина в качестве "миротворца" не только для влияния на Европу, но и для геополитического перераспределения Ближнего Востока. Это, в частности, повлекло за собой экстренный саммит Лиги арабских государств в Каире, ведь страны-участницы осознают потенциальную угрозу, которая может вытекать из таких действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путину удалось перетащить Трампа на свою сторону.



