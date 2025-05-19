Трампу нужна Россия настолько, что он готов переступить через Украину: о чем речь

В ближайшее время следует ожидать от президента США Дональда Трампа заявление по поводу действий кремлевского диктатора Владимира Путина, считает общественный деятель Валерий Пекарь.

Дональд Трамп

По его мнению, американский президент скажет, если Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли кремлевский диктатор так уж сильно хочет мира.

"Для нынешней американской администрации Украина является досадным препятствием, которое не позволяет США достичь двух главнейших стратегических целей: ослабить Европу и отвлечь коллапс России (Россия нужна для того, чтобы сдерживать Китай)", — отметил эксперт.

По его словам, раздавить Украину Трамп и его команда не могут: это будет выглядеть очень плохо в глазах мира и избирателей Трампа. Впрочем, добавляет эксперт, отказаться от стратегических целей они тоже не могут. В результате украинцы вынуждены наблюдать за всей клоунадой.

В этой ситуации, говорит Пекарь, Украине нужно максимально увеличивать собственную способность, ускорять развертывание Европы и пытаться развернуть политику США из-за коррекции их картины мира. А еще, подчеркивает эксперт, нужно работать над развалом России.

"Не будет России – не будет проблемы", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня должен состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным. Путин ожидает от Трампа, что тот нажмет на Украину, чтобы Киев продолжил обсуждение с РФ "мирных инициатив" на основе требований, выдвинутых в Стамбуле. Кроме того, РФ хочет перераспределения сфер влияния как "новая Ялта".



