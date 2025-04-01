Трампу плюнули в глаза – и известили об этом весь мир: что произошло

Аятолла, иранские власти и КСИР, отбросив ультимативные требования администрации США, фактически плюнули Дональду Трампу в глаза – и известили об этом весь мир. Это идеальный повод для жесткой демонстрации Трампом решительности и силы – что бывает с теми, кто дает себе неуважение к Америке. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал политический эксперт, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт убежден, что такое развитие событий повлияет едва ли не на все нынешние глобальные процессы.

"Но, если Трамп утрется и "не заметит" – это тоже будет иметь последствия. Однозначно отрицательные последствия. С другой стороны, риск ядерной эскалации – как минимум на все возможные, но формально отсутствующие 5 гордых иранских боеголовок", – отметил Алексей Голобуцкий.

Отметим, что Вооруженные силы Ирана привели к боевой готовности ракеты на фоне угроз президента США Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение. Об этом сообщает Tehran Times.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи менее чем за месяц до конца действия этого ультиматума отметил, что Тегеран действительно отказывается от прямых переговоров из-за угроз и подтверждает, что не будем вести переговоры под американским запугиванием. Переговоры могут быть только на равных.

Ко Арагчи присоединился Командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде – он очень откровенно намекает на готовность уничтожить американский контингент в регионе в случае атаки США.

"Живущие в стеклянных домах не бросают камни — в американцев в регионе не менее 10 баз из 50 000 солдат. Они будто сидят в стеклянной комнате", — отметил Амир Али Хаджизаде.

В то же время, местные иранские СМИ сообщают, что сотни иранских баллистических ракет загружены в пусковые установки на подземных стратегических базах по всему Ирану и готовы к запуску в случае любого акта агрессии США против Тегерана.



