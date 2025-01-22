Трампу пожизненно запретили управлять автомобилем

Президент США Дональд Трамп с 2016 года пожизненно лишен права водить транспортные средства на дорогах общего пользования. Проблема не в отсутствии прав, нетрезвом вождении или совершении правонарушений – это правило, касающееся всех американских президентов.

Трампу запрещено управлять автомобилем

Согласно положению федерального "Закона о бывших президентах" от 1958 года, президенты США получают некоторые привилегии и льготы, в том числе повышенную пенсию, медицинское страхование и пожизненную защиту от Секретной службы. Последний пункт включает предоставление водителя и запрещает президентам ездить по открытой дороге. Эти льготы действуют также по истечении срока президентства. Сначала эта норма не сильно контролировалась, однако ситуация изменилась в 1963 году, когда был убит Джон Кеннеди. С тех пор американские службы активно следят за соблюдением этих правил.

Президенты США в некоторых ситуациях нарушали запрет и управляли автомобилем на закрытых территориях. К примеру, Рональд Рейган ездил на полноприводных джипах на своей территории в Санта-Барбаре, а Джордж Буш ездил на грузовике на своем ранчо в Техасе. Барак Обама во время пребывания в Белом доме серьезно напугал Секретную службу – он неожиданно сел за руль Chevrolet Volt, стоявший в садах Белого дома, и поехал на нем. Агенты немедленно заблокировали все ворота, чтобы не дать ему выехать на улицы Вашингтона. Байден в свою очередь заявил, что запрет на вождение, это один из минусов президентства.

У Дональда Трампа большая коллекция роскошных автомобилей. Незадолго до того, как он выиграл свои первые выборы в 2016 году, его видели за рулем нового Rolls Royce Phantom. Однако еще в 2017 году Трамп рассказал, что ему нравится водить автомобиль, однако отметил, что "Я больше не могу ездить".

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