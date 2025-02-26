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Трампу придется оплатить часть счетов USAID: что известно

20 января Дональд Трамп подписал указ, предусматривавший приостановку на 90 дней всех программ внешней помощи/

сегодня, 12:25
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Клименко Елена

Судья округа Колумбия Амир Али обязал администрацию президента США выполнить предварительное определение, запрещающее приостанавливать финансирование иностранной помощи. Кроме того, Госдепартамент обязан до четверга оплатить счета за работу подрядчиков USAID, исполненную до 13 февраля, сообщает CBS News.

Трампу придется оплатить часть счетов USAID: что известно

Программа USAID. Фото: Reuters

Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) должны до полуночи 26 февраля произвести оплату всех счетов за работу, выполненную иностранными подрядчиками до 13 февраля.

Подрядчики заявили, что потеряли финансирование из-за указа президента США Дональда Трампа и последующей директивы госсекретаря Марко Рубио, которые привели к "замораживанию" внешней помощи на 90 дней.

На экстренном заседании суда во вторник, 25 февраля, юрист Министерства юстиции США затруднился объяснить, какие меры предпринимает администрация Трампа для возобновления финансирования программ международной помощи.

USAID в 2023 году распоряжалось бюджетом более 40 миллиардов долларов, значительная часть которых уходила в поддержку американских организаций, финансировавших иностранные организации по всему миру.

20 января Дональд Трамп подписал указ, предусматривавший приостановку на 90 дней всех программ внешней помощи для проведения проверок на соответствие политическим целям. В результате, USAID в Украине получила приказ остановить все проекты и прекратить расходы на них.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо 10 февраля сообщил, что обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой предоставить информацию о расходах средств USAID в его стране.



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