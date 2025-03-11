Трампу указали на серьезную ошибку по отношению к Украине: такое уже было с Афганистаном

Президент Дональд Трамп снова совершает ошибки, похожие на допущенные в Афганистане, когда не привлекает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по завершению войны между Украиной и Россией. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Дон Бэйкон, сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Это большая ошибка — не пригласить президента Украины к переговорам. Мы уже видели подобное. Вспомним, как администрация Трампа вела переговоры с талибами без участия афганского правительства, что значительно ослабило их позицию", — сказал Бейкон.

В 2020 году администрация Трампа подписала соглашение с талибами, которое предусматривало вывод войск США из Афганистана до мая 2021 года, если талибы будут выполнять свои обязательства, в частности, отказ от предоставления убежища Аль-Каиде. Однако вывод войск во время администрации Байдена прошел не по плану: талибы быстро захватили города, а получившие обучение и оснащение от США афганские силы не смогли оказать должное сопротивление.

В настоящее время, в условиях последствий встречи между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, украинские и американские представители проводят переговоры в Саудовской Аравии, но Зеленский не участвует в этих дискуссиях.

"Украина – наш важный союзник, она стремится быть частью Запада. Россия – наш враг, и этой администрации необходимо осознать это", — заявил Бейкон.

Конгрессмен также подверг критике подход администрации Трампа к отношениям с Зеленским и Путиным, отметив, что многие республиканцы имеют негативное мнение о политике Белого дома.

"С Путиным они обращаются осторожно, будто с ним в перчатках, а с нашими союзниками — строго, как с ежами. Я слышу эти жалобы от многих, особенно от республиканцев в Омасе, которые недовольны текущими действиями", — подчеркнул Бейкон.

Он добавил, что международные партнеры сомневаются в лидерстве США в мире.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что последний месяц президент США Дональд Трамп постоянно говорит о том, что он хочет увидеть желание Владимира Зеленского достичь мира, подчеркнул эксперт по международной политике Александр Краев.