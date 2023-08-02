Трампу в третий раз за четыре месяца предъявили уголовные обвинения: подробности

Бывшему президенту США Дональду Трампу уже в третий раз за четыре месяца были предъявлены уголовные обвинения – на этот раз в попытке сфальсифицировать выборы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Судья предъявил ему обвинения по четырем пунктам: сговор с целью обмана США; сговор с целью фальсификации показаний свидетелей; сговор против прав американских граждан; воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству.

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По двум из них политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20 лет заключения. В обвинительном заключении утверждается, что Трамп вступил в сговор с шестью другими неназванными лицами, чтобы отменить результаты президентских выборов.

Прокуратура написала, что Трамп знал о том, что его утверждения о фальсификации выборов были ложными, но все равно повторил их, чтобы "создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру общественности в организацию выборов".

По данным CNN, Дональда Трампа проинформировали о выдвинутых обвинениях. Он также вызван в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 3 августа.

В пресс-службе Трампа заявили, что предъявление обвинений стало попыткой вмешаться в выборы 2024 года со стороны администрации Джо Байдена.

Напомним, 9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он унес из Белого дома.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

Уже 21 июля стало известно, что суд над Трампом пройдет 20 мая 2024 года — за шесть месяцев до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

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