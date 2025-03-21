Трансгендерная дочь Илона Маска сделала скандальное заявление обо всех детях отца

Вивиен Дженна Уилсон (фото из открытых источников)

20-летняя Вивиен Дженна Уилсон, совершившая каминг-аут как трансгендерная женщина, отказалась от имени своего отца, миллиардера Илона Маска. До этого она носила имя Ксавье Александр.

Вивиен выражает скептическое отношение к отцу и его многочисленному потомству в своих блогах. Недавно ей было предложено стать героиней нового выпуска журнала Teen Vogue и сняться для обложки. В беседе с журналистами Уилсон сделала откровенное заявление о Маске.

Она отметила, что не признает всеми братьями и сестрами детей Илона Маска, которых по официальным данным сейчас 14. Для нее семья – это четверо братьев, родившихся в первом браке Маска с ее матерью, Джастиной Уилсон.

"Ну, у меня их четверо. Я старшая. Но когда мы ссорились, это были не совсем слова. Было много... У меня четверо братьев. Давай на этом остановимся, дорогая. Хорошие отношения с братьями и сестрами? Это вопрос. Скажу, что я не знаю, сколько у меня братьев и сестер, если учитывать единокровных братьев и сестер. Это просто забавный факт. Это действительно хорошо для двух правд и одной лжи", – поделилась Вивиен Уилсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец Илона Маска заявил, что сын дружил со своими "черными слугами" во время детства. Президент США Дональд Трамп назначил Маска возглавить Департамент эффективности правительства (DOGE), рабочую группу, направленную на сокращение ненужных государственных расходов, но вызвал критику из-за увольнения федеральных работников и сокращения некоторых программ.

Мнения Маска относительно ряда политических вопросов, включая расовую, стали предметом пристального внимания при его набеге на политику. Как высокопоставленный член администрации Трампа, он может оказать значительное влияние на проводимую президентом политику.