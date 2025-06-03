Требования РФ для перемирия с Украиной разочаровали Трампа, но есть один нюанс

Американская администрация выразила недовольство условиями, выдвинутыми Российской Федерацией для установления временного перемирия с Украиной. По информации ABC News, требования, изложенные Москвой в так называемом "меморандуме", оказались нереалистичными и неприемлемыми как для Киева, так и Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Ссылаясь на источники среди американских чиновников, издание сообщает: несмотря на ожидаемость подобных предложений они стали источником разочарования. Официальные лица США считают, что РФ намеренно продвигает неприемлемые инициативы, чтобы избежать предметных переговоров и затянуть процесс.

Некоторые пункты документа, направленного через посредство Турции, в частности, требование о выводе украинских войск из части оккупированных территорий или прекращении мобилизации и поставке западной поддержки, противоречат принципам, на которых настаивает Украина и ее союзники.

Отмечается также, что президент Дональд Трамп в последнее время демонстрирует все меньше интереса к теме украинско-российского конфликта, хотя ранее активно комментировал позиции обеих сторон. При этом угрозы новых санкций против России пока остаются лишь на словах – конкретные действия со стороны США отсутствуют.

Напомним, 2 июня в Стамбуле прошел второй этап переговоров между делегациями Украины и РФ. В это время Москва передала "меморандум" со своим мирным предложением.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина регулярно информировала министра обороны США Пита Гегсета о ходе спецоперации СБУ под названием "Паутина", которая была проведена 1 июня. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники безопасности.