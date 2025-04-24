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Третий срок для Дональда Трампа: поддерживают ли американцы

Американцы не поддерживают идею Трампа стать президентом США в третий раз.

сегодня, 09:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность баллотироваться на третий срок в 2028 году, хотя конституция США этого не позволяет. Его поклонники республиканцы предложили несколько вариантов, как Трамп может пойти на третий срок президента. Однако американцы не поддерживают идей Трампа, в том числе и сторонники Республиканской партии.

Третий срок для Дональда Трампа: поддерживают ли американцы

Президент США Дональд Трамп

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного в апреле 2025 года, 75% американцев выступают против идеи третьего срока для Трампа. Среди республиканцев этот показатель составляет 53%. Также опрос показал, что у американцев снижается популярность Трампа после инаугурации. Сейчас 42% американцев положительно оценивают второе президентство Трампа. Это на 5 процентных пункта меньше, чем в январе 2025 года.

После инаугурации на второй срок президента США Дональд Трамп заявил о возможности в будущем снова участвовать в выборах и стать по меньшей мере в третий раз президентом.

"Это будет самой большой честью в моей жизни служить не один раз, а дважды, трижды, четыре раза", — сказал Трамп во время встречи с поклонниками в Неваде после своей инаугурации.

Затем Трамп еще несколько раз повторил эти заявления. Таким образом, Трамп тестирует реакцию общества на идею снятия ограничения, установленного 22-й поправкой к Конституции. Эта поправка, принятая в 1951 году после четырех рекордных сроков президентства Франклина Рузвельта, позволяет одному лицу занимать пост президента не более двух раз. Она была разработана в качестве предохранителя от узурпации власти и чрезмерной персонализации политической системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп теряет рейтинг накануне его первых 100 дней.

Также "Комментарии" писали, что Маск прямо выступил против идеи Трампа.



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