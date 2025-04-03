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Третья мировая война стала неотвратимой: этому есть только одна причина

После того, как Трамп ввел пошлины против ряда стран, Третья мировая война уже буквально стучится в дверь

сегодня, 11:00
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины для большинства стран, включая Украину. Впрочем, России в этом списке нет. Как прогнозирует политолог Виктор Шлинчак, на третий и четвертый квартал этого года Соединенные Штаты могут ожидать серьезных экономических потрясений.

Третья мировая война стала неотвратимой: этому есть только одна причина

Третья мировая война

"Но, если порыться в архивах кинематографа, можно найти готовый сюжет, как это все можно "прикрыть" – маленькой победоносной войной. К примеру, с Ираном. Не хочу пугать, но третья мировая еще громче стучит в дверь. Как говорится, Боже, храни Америку", — написал эксперт в Фейсбуке.

Соглашается с таким мнением и политолог Владимир Горбач. По его словам, после российской аннексии Крыма в 2014 году Третья мировая война стала гипотетически возможной, а после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году вполне вероятной.

"После объявления Трампом торговой войны по всему миру она стала неотвратимой. Потому что получила экономическую причину", – подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против ряда стран и даже тех территорий, которые безлюдны. Под новые тарифы попала и Украина, получив пошлины в 10%. Впрочем, как отметили в Верховной Раде, такой тариф не слишком ударит по Украине, поскольку она не особенно что-то экспортировала в США. Как отмечается, США по состоянию на сегодняшний день экспортируют в Украину в пять раз больше товаров, чем Украина в Америку, именно поэтому, в отношении нашей страны были введены пошлины по самой низкой ставке.

Также "Комментарии" рассказывали, что Трамп не ввел пошлины против России. Во-первых, он не хочет ссориться с фермерами, покупающими российские удобрения. Во-вторых, начинает с РФ торги.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02Kv1P7bhquXhsbjSkMU3cq146YB3vWSibmBGWEUbrT4m49NpxnhUWz8JbQ3DGdR2Yl?locale=ru_RU
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