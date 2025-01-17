Тревожный опрос для Трампа перед его инаугурацией

Дональд Трамп снова готовится вступить в должность президента США, однако новый опрос NPR/PBS News/Marist показывает, что, несмотря на его заявления о "беспрецедентном и мощном мандате", ему придется быть осторожным относительно того, насколько далеко он планирует идти с тем, что он хочет делать.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

После победы на выборах Дональд Трамп заявил, что получил полный мандат от американцев по своим планам. Однако положительно оценивают Трампа 44% американцев, а 49% относятся к избранному президенту США негативно.

Также американцы разделились относительно политики иммиграции, которую предлагает Трамп. 49% граждан США поддерживают запланированные Трампом массовые депортации, но столько же выступает против них. Кроме того, таможенные планы Трампа считают вредными 48% респондентов, в то время как повышение цен на товары из Канады, Китая, Мексики и других стран поддерживают 31% американцев.

Как показывает опрос NPR/PBS News/Marist, 59% граждан США считают, что атака на Капитолий 6 января 2021 года имела целью попытку отменить результаты демократических выборов, а план Трампа помиловать осужденных за нападение был воспринят неодобрительно 62% респондентов.

Однако больше критики Трампу досталось за его команду, которая вызывает негатив, или удивление, ведь часть американцев не знают, кого планирует назначить избранный президент США.

Например, 46% американцев относятся негативно к кандидатуре Илона Маска как руководителю Департамента эффективности государственного управления. Кандидат в министры обороны США Пит Гегсет имеет только 19% одобрения американцев, а 55% никогда не слышали о нем. Подобная ситуация с Марком Рубио, который должен стать государственным секретарем – 34% негативно относятся к нему, 41% – никогда не слышали и только 25% положительно оценили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готовит болезненные санкции против России и хочет заставить Путина в мир.

Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил маленькую рыбку в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.