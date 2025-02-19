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Турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса

Трапм хочет быстрого завершения войны в Украине, однако до сих пор не знает, как именно

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

Много обсуждений новых резонансных заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине. Однако украинскую тему можно свести к двум четким тезисам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом и себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Паныч.

Турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, первый тезис – эту войну нужно как можно быстрее останавливать. Но при этом Трамп не говорит, как именно, потому что здесь конкретики ноль.

Второй тезис – Трамп хочет иметь дело с другим украинским президентом, и чем скорее, тем лучше. Требование выборов плюс мифические "4% рейтинга Зеленского", которые на самом деле могут являться показателем баланса доверия/недоверия.

"Все, остальная словесная мишура. Пристегните ремни безопасности, если вы сидите и имеете такие ремни; мы входим в зону турбулентности. А главное, сохраняйте спокойствие", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что он разочарован из-за затяжной продолжительности войны. Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго.

Также издание "Комментарии" сообщало – реагируя на встречу РФ и США в Саудовской Аравии Трамп сделал новое заявление о войне.

Ранее "Комментарии" писали — Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".




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