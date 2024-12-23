logo

BTC/USD

95668.95

ETH/USD

3337.45

LTC/USD

102.35

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У американцев изменилось отношение к окончанию войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У американцев изменилось отношение к окончанию войны в Украине

Впервые количество американцев, поддерживающих скорейшее окончание войны, превысило количество тех, кто поддерживает возвращение всех территорий Украины.

сегодня, 11:00 comments1019
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американское общество все больше разделяется во взглядах на роль США в войне между Россией и Украиной. Согласно последнему опросу Gallup, 50% американцев считают, что необходимо стремиться к быстрому завершению конфликта, даже если это означает, что Украина не вернет все свои территории. В то же время, 48% выступают за дальнейшую помощь США для восстановления всех утраченных земель Украины, даже в случае затяжного противостояния.

У американцев изменилось отношение к окончанию войны в Украине

У американцев изменилось отношение к войне в Украине. Фото: 24 канал

Как указывает опросы Gallup, в США наблюдается изменение отношения к окончанию войны в Украине. Впервые с начала полномасштабного вторжения 50% американцев поддерживают быстрое окончание войны в Украине, даже путем территориальных уступок со стороны Киева. За восстановление территориальной целостности выступает 48%.

В 2022 году лишь треть американцев соглашалась на скорейшее окончание войны, тогда как большинство было за восстановление всех утраченных земель Украины.

У американцев изменилось отношение к окончанию войны в Украине - фото 2

Отношение граждан США к окончанию войны в Украине

Опросом Gallup указывает, что процент поддержки Украины значительно отличается между политическими партиями:

  • – Демократы: 69% поддерживают возвращение Украиной своих территорий.
  • – Республиканцы: 25% выступают за восстановление утраченных земель Украины.
  • – Независимые избиратели: Позиция поделена поровну – 50% за завершение войны компромиссом, 50% за поддержку Украины.

Также Gallup спросил о поддержке США. 37% американцев считают, что Соединенные Штаты делают слишком многое для поддержки Украины. Этот показатель постепенно рос с августа 2022 года, когда каждый четвертый респондент считал помощь чрезмерной. В то же время, 31% респондентов считает поддержку адекватной, а 30% — недостаточной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа о встрече с Путиным.

Также "Комментарии" писали о варианте, который Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.gallup.com/poll/654575/americans-favor-quick-end-russia-ukraine-war.aspx
Теги:

Новости

Все новости