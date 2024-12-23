Американское общество все больше разделяется во взглядах на роль США в войне между Россией и Украиной. Согласно последнему опросу Gallup, 50% американцев считают, что необходимо стремиться к быстрому завершению конфликта, даже если это означает, что Украина не вернет все свои территории. В то же время, 48% выступают за дальнейшую помощь США для восстановления всех утраченных земель Украины, даже в случае затяжного противостояния.

У американцев изменилось отношение к войне в Украине. Фото: 24 канал

Как указывает опросы Gallup, в США наблюдается изменение отношения к окончанию войны в Украине. Впервые с начала полномасштабного вторжения 50% американцев поддерживают быстрое окончание войны в Украине, даже путем территориальных уступок со стороны Киева. За восстановление территориальной целостности выступает 48%.

В 2022 году лишь треть американцев соглашалась на скорейшее окончание войны, тогда как большинство было за восстановление всех утраченных земель Украины.





Отношение граждан США к окончанию войны в Украине

Опросом Gallup указывает, что процент поддержки Украины значительно отличается между политическими партиями:

– Демократы: 69% поддерживают возвращение Украиной своих территорий.

– Республиканцы: 25% выступают за восстановление утраченных земель Украины.

– Независимые избиратели: Позиция поделена поровну – 50% за завершение войны компромиссом, 50% за поддержку Украины.

Также Gallup спросил о поддержке США. 37% американцев считают, что Соединенные Штаты делают слишком многое для поддержки Украины. Этот показатель постепенно рос с августа 2022 года, когда каждый четвертый респондент считал помощь чрезмерной. В то же время, 31% респондентов считает поддержку адекватной, а 30% — недостаточной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа о встрече с Путиным.

Также "Комментарии" писали о варианте, который Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны в Украине.