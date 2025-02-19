У американцев отношение к России достигло рекордного показателя

В 2024 году мнение американцев о России достигло самого низкого уровня за последние 35 лет. Лишь 8% опрошенных американцев благоприятно относятся к России, в то время как отрицательно – 86% респондентов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Gallup.

В США лишь небольшая маргинальная группа положительно относится к России

Согласно опросу Gallup, в 2002 году 66% граждан США относились к РФ положительно, что являлось рекордным показателем. Однако после этого отношение американцев к России имеет тенденцию к понижению. В 2024 году только 8% американцев указали, что благоприятно относятся к России, а противоположного мнения придерживались 86% граждан США.

Наиболее негативно американцы относились к РФ в 2023 году – 89%.

Отношение американцев к России

К началу полномасштабного вторжения, в 2021 году 22% американцев положительно относились к РФ, а в следующем году показатель упал до 15%.

Gallup спросили, считают ли американцы критической угрозой для США войну между Украиной и Россией. 54% согласились, что это критическая угроза, еще 36% отметили конфликт как важный для США. И только 9% американцев назвали его не важным.

Что касается того, какую страну в мире американцы считают крупнейшим врагом Соединенных Штатов, то здесь преимущество имеет Китай – 41% в 2024 году. Россия оказалась на втором месте – 26%, а Иран третий – 9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев. Президент США ответил, что "очень разочарован".

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине кардинально изменилось отношение к США. Вероятно, это связано с тем, что многие американцы занимают неопределенную позицию по войне в Украине.