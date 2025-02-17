У Америки заканчивается уран: что происходит на рынке

Соединенные Штаты могут столкнуться с угрозой дефицита урана, поскольку крупнейший в мире производитель этого металла – Казахстан – увеличивает продажи в Россию и Китай, сокращая поставки в США и Европу.

Дефицит урана (фото из открытых источников)

Как сообщает Financial Times, глобальный спрос на ядерную энергетику растет. Согласно прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 г. этот спрос может удвоиться.

"Мы находимся на кривой истощения, которую, я думаю, еще не осознали многие клиенты", – отметил Кори Кос, вице-президент по связям с инвесторами компании Cameco, одного из крупнейших мировых производителей урана.

Издание отмечает, что ряд стран, в том числе США, Великобритания и Южная Корея, обязались к 2050 году утроить мировые мощности ядерной энергетики. В то же время, Китай и Россия, имеющие общие границы с Казахстаном, также активно расширяют свои ядерные программы.

Казахстан, обеспечивающий около 40% мировой добычи урана, за последние годы значительно увеличил поставки в Россию и Китай, сокращая долю экспорта в западные страны.

По информации издания, в 2023 году около двух третей продаж государственной компании Казатомпром приходилось на рынок России, Китая и внутреннего потребителя. Для сравнения, в 2021 году эта доля составила всего треть.

На покупателей из США, Канады, Франции и Великобритании в 2023 году пришлось лишь 28% казахстанского экспорта урана, тогда как в 2021 году эта доля составляла 60%.

Кроме того, еще одним фактором нехватки урана является сокращение поставок из Нигера, являющегося ключевым поставщиком для европейских атомных реакторов. В 2023 году объемы экспорта из Нигера в ЕС уменьшились на треть по сравнению с 2021 годом.

По мнению некоторых аналитиков, в текущем году американские энергетические компании будут вынуждены активнее покупать уран. Специалисты Berenberg считают, что американским предприятиям следует уже сейчас заключать долгосрочные контракты на поставку.

"Шоковые изменения в поставках урана могут ужесточить рынки", — предостерегли они.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский жестко высказался о предложении США по ископаемым. Украина заинтересована в соглашении с США по инвестициям в добычу полезных ископаемых. Но документ должен содержать пункты о гарантиях безопасности Украины, а их Штаты в договоре не прописали, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос в Соединенных Штатах. Поэтому я и хотел, чтобы в этом документе было что-то определенное относительно гарантий безопасности. А так мы с удовольствием, чтобы Америка инвестировала. Но вопрос юридический. Вопрос ведь не в том, что просто забрать ресурс — то есть вопрос в том, что ты инвестируешь. У нас нет страны сырья. Зеленский."