У Байдена дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16

В Белом доме не отрицают, что могут начать предметно вести диалог с Украиной о поставках истребителей F-16. Администрация президента Джо Байдена готова обсуждать это. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера, которого цитирует Reuters.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон будет "очень тщательно" обсуждать со своими союзниками идею поставки истребителей Украине.

"Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы", — сказал Файнер, комментируя вопрос о возможности предоставления Украине американских F-16.

Напомним, что недавно издание Politico писало о том, что страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп и распорядился заморозить все ее американские активы. Также Вашингтон вводит санкции против структур и физлиц, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее главой Пригожиным. О чем говорят данные решения? Насколько они окажутся болезненны для пригожинской частной армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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