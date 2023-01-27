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У Байдена дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16

В Белом доме готовы обсуждать передачу Украине истребителей F-16

сегодня, 09:57
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Автор:

Кравцев Сергей

В Белом доме не отрицают, что могут начать предметно вести диалог с Украиной о поставках истребителей F-16. Администрация президента Джо Байдена готова обсуждать это. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера, которого цитирует Reuters.

У Байдена дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон будет "очень тщательно" обсуждать со своими союзниками идею поставки истребителей Украине.

"Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы", — сказал Файнер, комментируя вопрос о возможности предоставления Украине американских F-16.

Напомним, что недавно издание Politico писало о том, что страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — танки Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.                                                                                                                                                                                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало – Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп и распорядился заморозить все ее американские активы. Также Вашингтон вводит санкции против структур и физлиц, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее главой Пригожиным. О чем говорят данные решения? Насколько они окажутся болезненны для пригожинской частной армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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