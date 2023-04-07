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У Байдена намекнули – что должен учесть Зеленский перед принятием решения об освобождении Крыма

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Зеленскому следует учесть свободу украинцев

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Решение о деоккупации Крыма должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, как глава государства. Однако в этом вопросе ему следует учесть волю украинцев. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Tagesschau".

У Байдена намекнули – что должен учесть Зеленский перед принятием решения об освобождении Крыма

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной… Но он также должен быть открытым к воле украинцев", — заявил Энтони Блинкен.


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Госсекретарь добавил, что США со многими другими странами пообещали помочь Украине, а также защитить ее суверенитет и независимость.

"Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", — подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что США будут продолжать оказывать Украине не только военную помощь, но и поддерживать в развитии ее средне- и долгосрочного потенциала.

Отметим, с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Обсуждения

Геннадій

сегодня, 11:38

Крим Україна, і пішли всі в ду-у.


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