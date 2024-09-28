Команда президента США Джо Байдена фактически отказывается от своих обещаний поддерживать Украину до победы и не имеет долгосрочной стратегии помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal.

Конгресс раскритиковал Байдена. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что в рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в 2024 году Конгресс призвал Белый дом представить стратегию американской помощи. Конгресс настаивает на том, чтобы администрация Байдена сформулировала четкую стратегию, как Украина может использовать помощь от США для восстановления темпов отвоевания оккупированных территорий.

"Застой на поле боя породил общественный скептицизм в США, ставящий под угрозу продолжение американской поддержки независимо от того, кто победит в президентской гонке. Команда Байдена прикрывается банальностями типа поддержки Украины "столько, сколько будет нужно", что не является стратегией. Это уже давно стало риторическим уклонением", – пишет WSJ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

