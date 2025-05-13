У Байдена обнаружили новые проблемы со здоровьем: что показало медицинское обследование

Бывший президент США Джо Байден имеет небольшой узелок на предстательной железе, нуждающийся в дальнейшем обследовании. Это открытие вызвало новые вопросы о здоровье 82-летнего политика, лишь несколько месяцев назад завершившего свою политическую карьеру. По словам спикера политика, узелок был обнаружен во время "планового медицинского осмотра".

Джо Байден

Диагноз пока не установлен, однако узелки на простате могут варьироваться от доброкачественных, связанных с возрастными изменениями, до ранних признаков более серьезных заболеваний, таких как рак или инфекция.

Байден, покинувший свой пост в январе как старейший президент в истории США, долгое время был объектом обсуждения его физической и когнитивной формы. Несмотря на то, что после обследования в феврале 2024 года в Военно-медицинском центре Уолтера Рида врачи признали его "пригодным для службы", ухудшение состояния здоровья Байдена в течение последнего года в должности вызвало беспокойство как в обществе, так и среди его соратников.

20 мая должна выйти книга "Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и неудачное решение снова баллотироваться". Авторы книги, Джейк Таппер из CNN и Алекс Томпсон из Axios, рассказывают об ухудшении здоровья Байдена. В частности, в книге говорится, что некоторые старшие советники обсуждали возможность использования инвалидной коляски в случае, если Байден уйдет на второй срок. Этот вопрос возник на фоне более частых инцидентов с потерей равновесия и падениями, которые вызвали волну критики в конце его президентства.

Один из самых обсуждаемых случаев произошел в июне 2023 года во время церемонии выпуска в Академии Воздушных сил США в Колорадо, когда Байден споткнулся на сцене и нуждался в помощи агентов Секретной службы, чтобы подняться. Медицинские эксперты и пользователи социальных сетей отмечали его нестабильную походку и растущую склонность к преткновению, предполагая ухудшение состояния позвоночника и неврологические проблемы.

В Белом доме тогда отрицали беспокойство, объясняя физические трудности Байдена возрастными изменениями. Решение не баллотироваться на выборах 2024 г. он принял после месяцев спекуляций и давления со стороны однопартийцев. Несмотря на то, что большинство первичной кампании он оставался вероятным кандидатом, Байден уступил вице-президенту Камали Гаррис, мотивируя это необходимостью новых лидеров.

Новость об узелке на простате появилась на фоне осторожного возвращения Байдена к публичной жизни. На прошлой неделе он вместе с бывшей первой леди Джилл Байден принял участие в шоу The View на канале ABC, что вызвало неоднозначные реакции среди демократов относительно будущей роли экс-президента на фоне приближающихся промежуточных выборов 2026 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что демократы потратили миллиарды на то, чтобы убедить избирателей, что Байден не слишком стар.



