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У Байдена обнаружили новые проблемы со здоровьем: что показало медицинское обследование

Новое обследование выявило, что у Байдена есть новые проблемы со здоровьем

сегодня, 17:13
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Ткачик Олеся

Бывший президент США Джо Байден имеет небольшой узелок на предстательной железе, нуждающийся в дальнейшем обследовании. Это открытие вызвало новые вопросы о здоровье 82-летнего политика, лишь несколько месяцев назад завершившего свою политическую карьеру. По словам спикера политика, узелок был обнаружен во время "планового медицинского осмотра".

У Байдена обнаружили новые проблемы со здоровьем: что показало медицинское обследование

Джо Байден

Диагноз пока не установлен, однако узелки на простате могут варьироваться от доброкачественных, связанных с возрастными изменениями, до ранних признаков более серьезных заболеваний, таких как рак или инфекция.

Байден, покинувший свой пост в январе как старейший президент в истории США, долгое время был объектом обсуждения его физической и когнитивной формы. Несмотря на то, что после обследования в феврале 2024 года в Военно-медицинском центре Уолтера Рида врачи признали его "пригодным для службы", ухудшение состояния здоровья Байдена в течение последнего года в должности вызвало беспокойство как в обществе, так и среди его соратников.

20 мая должна выйти книга "Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и неудачное решение снова баллотироваться". Авторы книги, Джейк Таппер из CNN и Алекс Томпсон из Axios, рассказывают об ухудшении здоровья Байдена. В частности, в книге говорится, что некоторые старшие советники обсуждали возможность использования инвалидной коляски в случае, если Байден уйдет на второй срок. Этот вопрос возник на фоне более частых инцидентов с потерей равновесия и падениями, которые вызвали волну критики в конце его президентства.

Один из самых обсуждаемых случаев произошел в июне 2023 года во время церемонии выпуска в Академии Воздушных сил США в Колорадо, когда Байден споткнулся на сцене и нуждался в помощи агентов Секретной службы, чтобы подняться. Медицинские эксперты и пользователи социальных сетей отмечали его нестабильную походку и растущую склонность к преткновению, предполагая ухудшение состояния позвоночника и неврологические проблемы.

В Белом доме тогда отрицали беспокойство, объясняя физические трудности Байдена возрастными изменениями. Решение не баллотироваться на выборах 2024 г. он принял после месяцев спекуляций и давления со стороны однопартийцев. Несмотря на то, что большинство первичной кампании он оставался вероятным кандидатом, Байден уступил вице-президенту Камали Гаррис, мотивируя это необходимостью новых лидеров.

Новость об узелке на простате появилась на фоне осторожного возвращения Байдена к публичной жизни. На прошлой неделе он вместе с бывшей первой леди Джилл Байден принял участие в шоу The View на канале ABC, что вызвало неоднозначные реакции среди демократов относительно будущей роли экс-президента на фоне приближающихся промежуточных выборов 2026 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что демократы потратили миллиарды на то, чтобы убедить избирателей, что Байден не слишком стар.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/joe-biden-health-scare-routine-35217975
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