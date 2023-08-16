У Байдена объяснили, почему РФ продолжать войну против Украины бесполезно

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Кравцев Сергей
Полномасштабное вторжение российских войск в Украину уже обернулось для хозяина Кремля Владимира Путина стратегическим провалом. Он должен четко понимать, что продолжать агрессию бесполезно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Госсекретарь США подчеркнул, на следующей неделе исполнится полтора года полномасштабного вторжения России.
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Госсекретарь отметил, что США и десятки других стран продемонстрировали готовность оставаться вместе с Украиной ровно столько, сколько это понадобится украинскому народу, пока не будет установлен прочный мир.
Блинкен считает, что украинцы уже отстояли такие понятия, как суверенитет, территориальная целостность, независимость. В итоге, вторжение России обернулось стратегическим провалом для Кремля.
Также высказался Энтони Блинкен относительно долгосрочных гарантий безопасности, которые обязывались предоставить США и другие страны. Это гарантия того, что Украина не окажется сам на сам с врагом, которые вновь захочет оккупировать страну.
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