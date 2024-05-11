У Байдена отреагировали на прорыв границы россиян на Харьковщине: о чем предупредили

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Кравцев Сергей
Вашингтон ожидает, что российские оккупационные войска продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидают "серьезных прорывов". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает агентство AFP.
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Оценивая действия захватчиков на севере Харьковщины, Кирби сказал, что США ожидали наступления и что российские силы готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе.
Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – зачем РФ штурмует Харьковщину: почему началась истерия.
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