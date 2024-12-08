У Байдена отреагировали на свержение режима и бегство Асада из Сирии

Сирия вступила в новую политическую эру после того, как повстанцы объявили о свержении режима Башара Асада и установлении контроля над столицей Дамаском. По данным СМИ, Асад скрылся в неизвестном направлении. На сложившуюся ситуацию отреагировали в администрации президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

В Белом доме сделали первые комментарии по свержению режима Асада в Сирии.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и остаются в постоянном контакте с региональными партнерами", — заявил представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт.

Сирийские повстанцы провозгласили 8 декабря 2024 года "днем свободы" для Сирии. В своем заявлении они отметили завершение "темной эпохи" 13-летнего правления Асада и 50-летней власти его партии Баас. Они призывали к началу новой политической эпохи с 12 декабря, символической даты для старта реформ.

Премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали остался в Дамаске и призвал к диалогу с оппозицией, отметив согласие мирно передать власть лидерам повстанцев.

По сообщениям СМИ, Башар Асад покинул Дамаск, предположительно воспользовавшись российским самолетом. Дальнейшее местонахождение бывшего президента остается неизвестным.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году с протестов против авторитарного режима Асада и переросла в масштабный вооруженный конфликт. Противостояние повлекло за собой гибель сотен тысяч человек и заставило миллионы сирийцев покинуть дома. В конце ноября 2024 года повстанцы активизировали новое наступление и через 11 дней свергли режим Асада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось официальное заявление повстанцев о свержении режима Асада.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на ситуацию в Сирии.