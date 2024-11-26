В Вашингтоне считают, что угрозы РФ уничтожить новую базу ПВО в польском городе Редзиково стоит воспринимать крайне серьезно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", — отметил советник Белого дома по вопросам коммуникаций.

Джон Кирби отметил, что президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность американских войск на европейском континенте. Он подчеркнул, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам по пятой статье перед союзниками по НАТО.

Также представители масс-медиа поинтересовались у Кирби о том, насколько эффективно Украина использует ракетные комплексы ATACMS. Он ответил, что это оружие применяется, в первую очередь, для самообороны.

"Сейчас они могут использовать ATACMS для самообороны, понимаете, в случае необходимости. И сейчас, по понятным причинам, это происходит в Курске и вокруг него, в Курской области. Я бы предоставил украинцам самим рассказать о том, как они используют ATACMS и процедуры нацеливания, для чего они их применяют и насколько хорошо они работают", — заявил Джон Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — будет еще больше прилетов в РФ: какое решение приняла Британия.

Также издание "Комментарии" сообщало – крах линии фронта: в Институте изучения войны рассказали, о чем говорят успехи россиян в Донецкой области.



