У Байдена отреагировали на угрозы РФ уничтожить базу ПВО в Польше

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Кравцев Сергей
В Вашингтоне считают, что угрозы РФ уничтожить новую базу ПВО в польском городе Редзиково стоит воспринимать крайне серьезно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: из открытых источников
Джон Кирби отметил, что президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность американских войск на европейском континенте. Он подчеркнул, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам по пятой статье перед союзниками по НАТО.
Также представители масс-медиа поинтересовались у Кирби о том, насколько эффективно Украина использует ракетные комплексы ATACMS. Он ответил, что это оружие применяется, в первую очередь, для самообороны.
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