У Байдена озвучили новые цифры: сколько военных КНДР насчитали в РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вашингтон располагают информацией о подготовке северокорейских военных на территории России, но пока неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, с начала до середины октября Северная Корея отправила "не менее 3000 солдат в восточную Россию".
Представитель Белого дома уточнил, что пока неизвестно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками.
Представитель Белого дома подтвердил, что США сообщили украинской стороне свое видение ситуации и поэтому находятся в тесной связи с союзниками, партнерами и странами региона "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".
Читайте также на портале "Комментарии" — солдат КНДР начали перемещать внутри РФ: в ЦПД раскрыли подробности.
Новости