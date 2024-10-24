У Байдена озвучили новые цифры: сколько военных КНДР насчитали в РФ

Вашингтон располагают информацией о подготовке северокорейских военных на территории России, но пока неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, с начала до середины октября Северная Корея отправила "не менее 3000 солдат в восточную Россию".

"По нашим оценкам, эти военные на кораблях отправились из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток. Оттуда северокорейские военные отправились в ряд военных тренировочных центров на востоке России, где они сейчас проходят подготовку", – добавил Джон Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что пока неизвестно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками.

"Но, безусловно, такая вероятность вызывает значительное беспокойство. После завершения подготовки эти военные, возможно, отправятся на запад России, где будут воевать против украинских военных", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома подтвердил, что США сообщили украинской стороне свое видение ситуации и поэтому находятся в тесной связи с союзниками, партнерами и странами региона "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".

"Позвольте четко заявить: если северокорейские военные таки вступят в боевые действия, это событие покажет все большее отчаяние России в ее войне против Украины", – подчеркнул представитель Белого дома, добавив, что это „будет признаком слабости, а не силы Кремля".

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