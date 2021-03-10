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У Байдена планируют пересмотреть отношения с КНДР

В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

сегодня, 05:26
Автор:

Ольга Чародий

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

У Байдена планируют пересмотреть отношения с КНДР

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которое не смогло убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение следующего месяца или около того", — сказал чиновник.

Напомним, в министерстве иностранных дел Украины рассказали о том, когда можно ожидать потенциального визита нового президента США Джо Байдена в нашу страну после официального приглашения президента Украины Владимира Зеленского.Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена приехать с визитом в Украину в августе 2020 года, когда состоится первый саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова, а также празднование 30-й годовщины независимости Украины.  В Министерстве иностранных дел не уточнили, когда стоит ожидать визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, а также не дали ответа, принял ли Джо Байден приглашение своего украинского коллеги.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории страны. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков.  Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.




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Источник: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-policy-exclusive/exclusive-biden-north-korea-review-expected-in-next-month-or-so-senior-u-s-official-idUSKBN2B12TT?il=0
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