У Байдена планируют пересмотреть отношения с КНДР

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которое не смогло убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение следующего месяца или около того", — сказал чиновник.

Напомним, в министерстве иностранных дел Украины рассказали о том, когда можно ожидать потенциального визита нового президента США Джо Байдена в нашу страну после официального приглашения президента Украины Владимира Зеленского.Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена приехать с визитом в Украину в августе 2020 года, когда состоится первый саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова, а также празднование 30-й годовщины независимости Украины. В Министерстве иностранных дел не уточнили, когда стоит ожидать визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, а также не дали ответа, принял ли Джо Байден приглашение своего украинского коллеги.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории страны. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.



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