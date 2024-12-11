У Байдена подготовились к инаугурации Трампа: был разработан тайный меморандум

Президент США Джо Байден утвердил секретный меморандум по национальной безопасности, направленный на подготовку будущей администрации к противодействию растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, сообщает агентство AP.

Дональд Трамп

По информации издания, разработку документа приступили еще летом в администрации Байдена. Его основная цель – помочь будущему руководству США сформировать эффективный подход к противостоянию главным геополитическим противникам.

Документ содержит четыре ключевых рекомендации. В частности, администрации Трампа советуют усилить межведомственное сотрудничество в структурах правительства США и ускорить обмен информацией с союзниками о деятельности четырех основных противников. Также в меморандуме говорится об оптимизации использования санкций и экономических инструментов для достижения максимальной эффективности и подготовки к управлению одновременными кризисами, которые могут быть связаны с этими странами.

По информации источников, меморандум не имеет целью ограничивать свободу действий будущей администрации или склонять ее к определенному курсу политики. В то же время, он призван создать основу для наращивания потенциала и помочь новому руководству определить собственный подход к самым сложным вызовам в сфере внешней политики.

Источники также отметили, что этот документ может стать важным указателем для новой администрации, независимо от того, кто возглавит Белый дом после Джо Байдена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже достиг взаимопонимания по поводу важности прекращения войны, которую развязала Россия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



