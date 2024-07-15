У Байдена практически нет шансов: The Times пишет, что Трамп, скорее всего, победит на выборах в США

Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев, пишет The Times.

Выборы в США (фото из открытых источников)

Поскольку большинство штатов США всегда голосуют за "своего" кандидата – республиканца или демократа – победу на выборах одерживает тот, кто выигрывает симпатии в "шатких штатах", голосующих то за республиканцев, то за демократов. Сегодня таких штатов семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Опрос, проведенный еще до субботнего покушения на Трампа, показал, что с марта преимущество бывшего президента над соперником возросло во всех семи штатах. Сейчас она колеблется от одного процентного пункта в Мичигане до семи процентных пунктов в Аризоне.

"Байден выиграл в шести из этих семи штатов в 2020 году и не может вернуть Белый дом, не выиграв по крайней мере у трех из них", – пишет The Times.

В Пенсильвании, где и произошло неудачное покушение на Трампа, экс-президент еще в марте отставал от Байдена на один процентный пункт, а теперь лидирует на три. В Висконсини он также отставал на один пункт в марте, но теперь лидирует на пять пунктов.

Опрошенные избиратели говорят, что предпочитают Трамп из-за преклонного возраста Байдена (хотя Трамп младше его всего на 3,5 года) и из-за убеждения, что Трамп лучше справлялся со своей президентской работой.

"Опрос показывает низкие шансы президента Байдена на переизбрание. Он выиграл в шести из семи штатов в 2020 году [мизерно проиграв в Северной Каролине чуть больше одного балла], но сейчас уступает у всех", — говорят организаторы опроса с платформы YouGov.

Опрошенные эксперты по-разному оценивают, как на рейтинги повлияет неудачное покушение на Трампа. Одни вспоминают, что рейтинги одобрения президента Рональда Рейгана выросли на 8% после подстрела его в 1981 году. Тем не менее, другие напоминают, что президент Теодор Рузвельт проиграл выборы 1912 года, хотя во время предвыборной кампании в него тоже стреляли. Президент Джеральд Форд пережил два покушения на себя, прежде чем проиграть в 1976 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, боится ли президентства Трампа.