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Главная Новости Мир США У Байдена предлагают ЕС заморозить 300 млрд активов РФ, чтобы усилить давление на Путина, - CNN
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У Байдена предлагают ЕС заморозить 300 млрд активов РФ, чтобы усилить давление на Путина, - CNN

Большинство замороженных средств находится в европейских банках, в то время как небольшая часть хранится в американских финансовых учреждениях.

сегодня, 17:10
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Клименко Елена

Администрация президента США Джо Байдена активно работает над тем, чтобы убедить европейских союзников поддержать идею перевода замороженных 300 миллиардов долларов российских активов на специальный счет, доступ к которому будет возможен только в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает CNN.

У Байдена предлагают ЕС заморозить 300 млрд активов РФ, чтобы усилить давление на Путина, - CNN

США предлагают ЕС заморозить активы РФ. Фото: СNN

Как отметили два представителя Белого дома, администрация Байдена пытается принять последние меры для конфискации российских активов перед истечением срока своего пребывания у власти, чтобы использовать их как рычаг давления на Россию.

Однако в Европе эта инициатива вызывает серьезные сомнения.

Подавляющая часть замороженных средств находится в европейских банках, в то время как небольшая часть хранится в американских финансовых учреждениях.

Один из чиновников отметил, что конфискация активов могла бы стать четким сигналом для Москвы.

"Если вы хотите вернуть свои деньги, вам нужно будет сесть за стол переговоров", – отметил он.

Администрация Байдена также провела консультации с командой Дональда Трампа, в том числе с Марком Рубио, назначенным госсекретарем, и Майком Волтцом, будущим советником по национальной безопасности.

По словам источников, команда Трампа в целом поддерживает данную стратегию, считая, что конфискация российских активов может стать мощным стимулом для Кремля пойти на переговоры. Сам Трамп выступает за скорейшее завершение войны, которую он считает чрезмерно продолжительной.

В то же время, европейские государства выражают опасения, что прямое изъятие российских средств банками может нарушить международное право. Это подвергает сомнению возможность заключения соглашения до того, как Трамп вступит в должность.

Как уже писал портал "Комментарии", спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны оставаться неприкосновенными. В противном случае, по ее словам, Запад будет ждать "жесткий ответ".

 



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/01/14/politics/biden-russian-assets-ukraine-european-skepticism/index.html
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