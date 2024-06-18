У Байдена прокомментировали итоги саммита мира

Администрация президента США Джо Байдена считает успешным саммит мира, который прошел в минувшие выходные в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник назвал успешным саммит по установлению мира в Украине, который состоялся на выходных и который посетили вице-президент Камала Харрис, а также советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, делегации более 100 стран и организаций собрались вместе, чтобы обсудить важность достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на ключевых принципах суверенитета и территориальной целостности, предусмотренного основными принципами ООН.

Джон Кирби напомнил заявление президента Джо Байдена о том, что длительный мир в Украине должен быть обеспечен ее собственной способностью защищать себя сейчас, а также сдерживать агрессию в будущем.

Он также заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, в частности предоставят новый пакет финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу", — подчеркнул Джон Кирби.

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