У Байдена пытаются сохранить миллиарды долларов помощи Украине: почему нужно успеть до 30 сентября

Администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке ведет переговоры с Конгрессом о разрешении на использование 6 миллиардов долларов оборонной помощи Украине. Вопрос должен быть согласован 30 сентября, когда истекает конечный срок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что распоряжение Байдена о сокращении средств (PDA), которое является ключевым компонентом пакета помощи для Украины на сумму 61 млрд долларов и было принято в апреле, позволяет американскому президенту передавать оборонные товары и услуги с запасов США в ответ на "чрезвычайные ситуации".

Это PDA являлось основным механизмом, который администрация Байдена использовала для доставки оружия в Украину, пишет Reuters.

Агентство напомнило, что 23 августа в Белом доме объявили о новом пакете оборонной помощи Украине стоимостью 125 миллионов долларов. Он включает в себя ракеты для ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Однако большая часть из 7,8 млрд долл., которые были на PDA согласно подписанному Байденом в апреле законопроекту, не были использованы.

Следовательно, американские чиновники пытались найти способ уберечь оставшиеся 6 млрд долл. от окончания срока действия 30 сентября — то есть конца финансового 2024 года в Штатах.

Как рассказали Reuters близкие к переговорам источники, Государственный департамент надеется добавить расширение полномочий PDA в Резолюцию о продлении. Это краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце во избежание отключения после 30 сентября.

Сотрудники Конгресса на условиях анонимности в разговоре с представителями западного СМИ высказались о высоких шансах, что решение будет найдено, учитывая сильную поддержку обеих партий в оказании помощи властям Украины.

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