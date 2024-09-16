У Байдена раскрыли детали будущего разговора с Зеленским

В сентябре должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Ключевой темой во время встречи двух лидеров станет вопрос разрешения на удары по России американскими дальнобойными ракетами. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Sky News".

США. Фото: из открытых источников

Салливан пояснил, что вопрос о том, дадут ли западные страны Украине "зеленый свет" на использовать своего оружия для нанесения ударов вглубь России, является предметом "интенсивных консультаций" между союзниками.

Советник также добавил, что Джо Байден поговорит с украинским президентом об оружии и о "существенном" новом пакете помощи, над которым уже работает Вашингтон.

Также Салливан высказался относительно намерений Владимира Зеленского во время встречи представить Джо Байдену "план победы", который, по его мнению, заставит Россию прекратить войну.

"Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для достижения успеха в этой войне, и именно ее, по словам президента Зеленского, он и предлагает", — сказал Салливан.

Он добавил, что Джо Байден "жаждет этого разговора".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. По словам Зеленского, он встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты, чтобы поделиться планом победы Украины в войне против России.

Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал некоторые подробности плана победы Украины. По словам президента, он подготовил пункты, которые станут основой для этого плана.



