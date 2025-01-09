У Байдена разводят руками: что будет с ранее обещанной помощью Украине

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Кравцев Сергей
Администрация действующего президента США Джо Байдена до вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного весной 2024 года Конгрессом финансирования помощи для Украины. Останется "несколько" миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделала замспикера главы Минобороны США Сабрина Сингх.
Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников
В ходе общения с представителями масс-медиа спикер ответила на вопрос, насколько администрация Байдена обеспокоена тем, что остается значительная сумма в рамках использования президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA) — основной механизм, который Вашингтон использовал для доставки оружия в Украину.
Высказываясь о возможном риске "замораживания" предоставления помощи Украине со стороны США новой администрацией Трампа, Сингх отметила, что Киев имеет двухпартийную поддержку в американском Конгрессе.
Представительница американского оборонного ведомства также заявила, что уже администрация Трампа будет решать, что делать с полномочиями по программе PDA, которые останутся.
Она также рассказала, что по состоянию на сейчас Штаты и другие страны-союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
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