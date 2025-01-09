У Байдена разводят руками: что будет с ранее обещанной помощью Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена до вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного весной 2024 года Конгрессом финансирования помощи для Украины. Останется "несколько" миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделала замспикера главы Минобороны США Сабрина Сингх.

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

В ходе общения с представителями масс-медиа спикер ответила на вопрос, насколько администрация Байдена обеспокоена тем, что остается значительная сумма в рамках использования президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA) — основной механизм, который Вашингтон использовал для доставки оружия в Украину.

"Относительно Украины, вы знаете, останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, чтобы решить, что она решит делать с теми полномочиями, которые остались", — сказала заместитель спикера Пентагона.

Высказываясь о возможном риске "замораживания" предоставления помощи Украине со стороны США новой администрацией Трампа, Сингх отметила, что Киев имеет двухпартийную поддержку в американском Конгрессе.

"И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает достигать успехов на поле боя... Они (украинцы, — ред.) делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников, и коалиций через Контактную группу по вопросам обороны Украины (встречи в формате "Рамштайн", — ред.)", — добавила она.

Представительница американского оборонного ведомства также заявила, что уже администрация Трампа будет решать, что делать с полномочиями по программе PDA, которые останутся.

"Но, конечно, мы надеемся, что определенным образом контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать. Но, конечно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной", — добавила Сингх.

Она также рассказала, что по состоянию на сейчас Штаты и другие страны-союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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