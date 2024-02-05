У Байдена с намеком прокомментировали возможную отставку Залужного

США не должны вмешиваться в кадровые решения в украинской армии на фоне слухов о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS" сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, сообщал ли Киев Белому дому, что Валерий Залужный будет уволен, Салливан уточнил, что это решение принимается только украинским правительством.

"Кадровые решения в ВСУ – это вопрос украинского правительства. Это не то, во что правительство США должно так или иначе вмешиваться. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения", — сказал Салливан.

В Белом доме четко очертили свою позицию, что не будут касаться таких кадровых решений, намекнув, что это персональная ответственность президента Зеленского и его команды.

"Мы четко дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение. Мы на это указали непосредственно украинцам", — подытожил Джейк Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения. А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



