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У Байдена сделали заявление о дополнительных средствах для Украины

В Белом доме заявили, что при необходимости снова обратятся в Конгресс за помощью Украине

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом в случае необходимости снова обратится к Конгрессу за дополнительными средствами, чтобы усилить поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время онлайн-брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

У Байдена сделали заявление о дополнительных средствах для Украины

Белый дом. Фото из открытых источников

Координатор Совета нацбезопасности отметил, что никому неизвестно, как долго еще будет продолжаться война в Украине, но США готовы ко всему. Именно поэтому США уже сейчас готовятся к тем вызовам, которые придется преодолевать в I квартале следующего финансового года, после 30 сентября 2023-го, реагируя на потребности Украины.


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Говоря о 20 миллиардах долларов, которые Администрация Джо Байдена намерена выделить Украине после одобрения Конгресса, Джон Кирби отметил, что эта сумма полностью просчитана. Но правительство не ограничивается только этой суммой. Если возникнут потребности, Белый дом отреагирует оперативно и найдет средства для того, чтобы удвоить эту сумму. 

"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", – заявил Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в августе точно начнется обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Еще одной важнейшей задачей украинской дипломатии он назвал поставку ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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