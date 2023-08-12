У Байдена сделали заявление о дополнительных средствах для Украины

Белый дом в случае необходимости снова обратится к Конгрессу за дополнительными средствами, чтобы усилить поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время онлайн-брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Белый дом. Фото из открытых источников

Координатор Совета нацбезопасности отметил, что никому неизвестно, как долго еще будет продолжаться война в Украине, но США готовы ко всему. Именно поэтому США уже сейчас готовятся к тем вызовам, которые придется преодолевать в I квартале следующего финансового года, после 30 сентября 2023-го, реагируя на потребности Украины.

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Говоря о 20 миллиардах долларов, которые Администрация Джо Байдена намерена выделить Украине после одобрения Конгресса, Джон Кирби отметил, что эта сумма полностью просчитана. Но правительство не ограничивается только этой суммой. Если возникнут потребности, Белый дом отреагирует оперативно и найдет средства для того, чтобы удвоить эту сумму.

"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", – заявил Кирби.

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