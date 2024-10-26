У Байдена впервые высказались, куда Россия может бросить военных КНДР

В Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно, что они там будут делать. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным" – отметил Джон Кирби.

Отметим, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре. И по той информации, что есть, военные Северной Кореи будут задействованы Кремлем на Курском направлении.

"Они будут готовы (воевать в Украине, — ред.) 1 ноября", — заявил Кирилл Буданов.

По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск, где, как отметил Буданов, Украина создала плацдарм для ведения интенсивных боевых действий. Судьба остальных войск пока неизвестна.

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