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У Дональда Трампа умер родной брат

72-летний Роберт Трамп накануне был срочно госпитализирован в больницу

сегодня, 08:23
Автор:

Екатерина Белоброва
У Дональда Трампа умер родной брат

Сегодня в госпитале Нью-Йорка, на 73-м году жизни, скончался младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп. Об этом сообщается на сайте Белого Дома в Вашингтоне.

Известно, что 14 августа его срочно госпитализировали с обострением затяжной болезни, но детали и диагнозы сам Трамп предпочел оставить в тайне. 

Дональд Трамп, несмотря на занятость, немедленно навестил брата в госпитале и это была их последняя встреча. 

"С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом", - сообщил сайт Белого Дома в качестве эпитафия близкому родственнику президента США.


О Роберте Трампе известно немногое, поскольку он оставался в тени своего старшего брата на протяжении всей жизни. Википедия сообщает, что он занимался предпринимательской деятельностью, не уточняя отрасли своего бизнеса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти Мирослава Скорика, народного артиста Украины и выдающегося композитора своего времени.


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