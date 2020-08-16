У Дональда Трампа умер родной брат

Сегодня в госпитале Нью-Йорка, на 73-м году жизни, скончался младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп. Об этом сообщается на сайте Белого Дома в Вашингтоне.

Известно, что 14 августа его срочно госпитализировали с обострением затяжной болезни, но детали и диагнозы сам Трамп предпочел оставить в тайне.

Дональд Трамп, несмотря на занятость, немедленно навестил брата в госпитале и это была их последняя встреча.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом", - сообщил сайт Белого Дома в качестве эпитафия близкому родственнику президента США.





О Роберте Трампе известно немногое, поскольку он оставался в тени своего старшего брата на протяжении всей жизни. Википедия сообщает, что он занимался предпринимательской деятельностью, не уточняя отрасли своего бизнеса.

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