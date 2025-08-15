У кроликов заметили "рога": ученые дали объяснение

В штате Колорадо местные жители все чаще встречают диких кроликов с темными наростами на голове, внешне напоминающими "рога". Как сообщает телеканал WAFB, вырасти по форме похожи на иглы или зубочистки.

Заболевание у кроликов

Специалисты объясняют, что речь идет о папилломатозе — вирусном заболевании, которое не представляет угрозы для людей, но может быть опасным для домашних животных, в частности кроликов. Возбудитель передается через укусы насекомых – клещей, комаров и других.

В Департаменте парков и дикой природы Колорадо (CPW) напоминают, что болезнь вызывает опухоли кератиновые на коже, которые со временем могут исчезать самостоятельно. В большинстве случаев кролики поправляются, поэтому усыплять зараженных животных не рекомендуют.







Владельцам домашних животных советуют соблюдать базовые меры безопасности: держать любимцев на поводке и не допускать их контакта с дикой фауной. В случае заражения домашних кроликов следует немедленно обратиться к ветеринару.

