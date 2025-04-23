У Маска с работой на Трампа не сложилось: какое решение принял миллиардер

Известный американский изобретатель, миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что время, которое он тратит на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE), "значительно сократится", начиная с мая. Причина в том, что бизнес Маска начал приносить ему меньше прибыли и, чтобы исправить ситуацию, нужно уделять любимому делу больше времени. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNBC".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Отмечается, что Илон Маск, который огорчился из-за падения акций Tesla более, чем на 40% в этом году, заявил, что продолжит поддерживать президента Трампа в DOGE, "чтобы убедиться, что расточительство и мошенничество, которые мы остановили, не вернулись обратно".

Бизнесмен сказал, что будет продолжать тратить "день или два в неделю" на государственные вопросы "столько, сколько президент захочет, чтобы я это делал".

Заявление Маска появилось после того, как его компания сообщила о неутешительных результатах первого квартала, в том числе о 20-процентном падении доходов от продажи автомобилей и 71-процентном падении чистой прибыли.

В дополнение к проблемам, с которыми уже столкнулась компания, таких как конкуренция со стороны Китая и старение парка электромобилей, Tesla недавно пострадала от протестов в США и Европе, а также от ущерба, нанесенного бренду из-за связей Маска с Трампом и его поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии".

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