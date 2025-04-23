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У Маска с работой на Трампа не сложилось: какое решение принял миллиардер

Маск существенно уменьшит время работы на Трампа из-за падения прибыли Tesla

сегодня, 08:27
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Кравцев Сергей

Известный американский изобретатель, миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что время, которое он тратит на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE), "значительно сократится", начиная с мая. Причина в том, что бизнес Маска начал приносить ему меньше прибыли и, чтобы исправить ситуацию, нужно уделять любимому делу больше времени. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNBC".

У Маска с работой на Трампа не сложилось: какое решение принял миллиардер

Илон Маск. Фото из открытых источников

Отмечается, что Илон Маск, который огорчился из-за падения акций Tesla более, чем на 40% в этом году, заявил, что продолжит поддерживать президента Трампа в DOGE, "чтобы убедиться, что расточительство и мошенничество, которые мы остановили, не вернулись обратно".

Бизнесмен сказал, что будет продолжать тратить "день или два в неделю" на государственные вопросы "столько, сколько президент захочет, чтобы я это делал".

Заявление Маска появилось после того, как его компания сообщила о неутешительных результатах первого квартала, в том числе о 20-процентном падении доходов от продажи автомобилей и 71-процентном падении чистой прибыли.

В дополнение к проблемам, с которыми уже столкнулась компания, таких как конкуренция со стороны Китая и старение парка электромобилей, Tesla недавно пострадала от протестов в США и Европе, а также от ущерба, нанесенного бренду из-за связей Маска с Трампом и его поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Читайте также на портале "Комментарии" — The Washington Post сообщает, что команда, связанная с Илоном Маском, получила разрешение на доступ к сверхсекретной системе Министерства юстиции США — ECAS, содержащей личную информацию о миллионах иммигрантов, включая тех, кто находится в стране нелегально.




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Источник: https://www.cnbc.com/
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