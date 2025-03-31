У него возникнут проблемы: Трамп разразился новыми угрозами в адрес Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский якобы хочет уйти от подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский президент отметил, все идет к тому, что президент Украины столкнется с проблемами, если откажется от сделки.

"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и, если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

В то же время уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США переживают новый этап переговоров. В этот раз они касаются новых совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам, которое не включает вопросы атомных электростанций. Сегодня же нардеп Ярослав Железняк опубликовал у себя в Телеграмм ряд пунктов якобы этого самого соглашения, которое, по словам парламентария, абсолютно невыгодно Украине и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности США. По словам Железяка, американцы могут получить контроль над всеми ископаемыми в Украине (нефтью, газом), как уже имеющимися, так и новыми. При этом управление будут осуществлять 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето. Нардеп отмечает, что не представляет, как этот документ может быть ратифицирован парламентом. Не выглядит ли так, что США не оставляют нам права выбора в сложившейся ситуации? Что будет означать для Украины это соглашение, если оно будет поддержано? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



