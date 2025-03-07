У них нет выбора: Трамп заговорил об ультиматуме Украине и РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у Украины не будет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сказал во время выступления в Овальном кабинете, пишет The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что произойдет следующее: Украина захочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор", — высказался Дональд Трамп.

Он также заявил, что Россия также будет вынуждена заключить это соглашение.

"Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что определенным другим способом – другим способом, который знаю только я, только я – у них нет выбора", — высказался глава Белого дома.

Дональд Трамп также заявил, что американские переговорщики "добились большого прогресса с Украиной и большого прогресса с Россией за последние пару дней".

Коме того, он отметил, что пока не знает, поедет ли он сам в Саудовскую Аравию на переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Отметим, в то же время аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что Россия даже не намерена рассматривать возможность каких-либо уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине. В Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицают возможность размещения миротворцев в Украине, и отвергли возможность прекращения огня путем переговоров.

В ISW отмечают, что во время визита в московское отделение Фонда "Защитники Отечества" 6 марта российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не уступит" и намерена достичь таких условий мира, которые обеспечат ей долгосрочные гарантии.

"Путин объявил 2025 год „Годом защитника Отечества", что свидетельствует о мобилизационных усилиях и поддержке войны против Украины. Он также заявил, что РФ "не откажется" от "собственной" территории на будущих мирных переговорах, имея в виду незаконно аннексированные украинские земли", – говорится в сообщении.



