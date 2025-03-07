У них нет выбора: Трамп заговорил об ультиматуме Украине и РФ

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Кравцев Сергей
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у Украины не будет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сказал во время выступления в Овальном кабинете, пишет The New York Times.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он также заявил, что Россия также будет вынуждена заключить это соглашение.
Дональд Трамп также заявил, что американские переговорщики "добились большого прогресса с Украиной и большого прогресса с Россией за последние пару дней".
Коме того, он отметил, что пока не знает, поедет ли он сам в Саудовскую Аравию на переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Отметим, в то же время аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что Россия даже не намерена рассматривать возможность каких-либо уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине. В Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицают возможность размещения миротворцев в Украине, и отвергли возможность прекращения огня путем переговоров.
В ISW отмечают, что во время визита в московское отделение Фонда "Защитники Отечества" 6 марта российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не уступит" и намерена достичь таких условий мира, которые обеспечат ей долгосрочные гарантии.
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