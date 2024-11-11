У президента США сделали заявление о "каждым долларе" для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден планирует потратить на помощь Украине все средства, выделенные Соединенными Штатами до вступления в должность Дональда Трампа.

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Джон Кирби в эфире телемарафона прокомментировал заявления, что помощь, ранее выделенная США для Украины, может быть не отправлена в Украину в полном объеме. Речь идет о 6 млрд долларов, которые остались для передачи Украине от США.

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет в должности", — сказал Кирби.

Однако представитель Белого дома подчеркнул, что в США должен быть сохранен баланс с оружием таким образом, что Пентагон должен пополнять свои отправленные в Украину запасы.

"Но план Байдена – потратить так много из этого бюджета, как только возможно", – добавил Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советники Трампа и приближенные к нему лица заявляли о возможности остановки финансовой и военной помощи для Украины после инаугурации Трампа, запланированной на 20 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский предложил план, если Трамп откажет от помощи, однако это решение будет зависеть от европейских лидеров.

Также "Комментарии" писали, что в США дали ответ на вопрос, кто будет решать, когда состоятся переговоры об окончании войны в Украине. Кроме того, указали на вариант переговоров с Украиной, на который согласится российский диктатор Владимир Путин.