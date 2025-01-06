У Путина будет еще меньше денег на войну: на какой шаг наконец-то решились США

США планируют ввести дополнительные санкции против России и сократить ее доходы для войны в Украине. Целью станут танкеры, перевозящих российскую нефть. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что администрация президента Джо Байдена стремится усилить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января, учитывая частые жалобы лидера республиканцев на стоимость поддержки Украины со стороны США. Пока неясно, каков будет подход Трампа к санкциям против России.

Источники сообщили, что администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в 60 долларов за баррель. Россия использовала этот так называемый теневой флот из стареющих судов, чтобы обойти лимит. Многие из судов менее безопасны и подвержены разливам нефти, говорят эксперты по судоходству.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года США ввели санкции против десятков таких судов из флота, который, по оценкам, насчитывает сотни, чтобы сократить ее возможности по финансированию вторжения.

Из-за ограничения Россия переориентировала свои продажи нефти в Китай и Индию, которые были готовы покупать российскую сырую нефть, которая обычно продается со скидкой по сравнению с общим рынком, даже если продается по цене, превышающей установленный предел.

"Это будет большой пакет", — сказал один из источников. Другой источник сказал, что санкции, вероятно, также будут включать меры против людей, вовлеченных в некоторые сети, торгующие нефтью выше установленного ценового предела.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters в прошлом месяце, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении танкеров и не исключают введения санкций в отношении китайских банков, поскольку стремятся сократить доходы России от продажи нефти и ограничить доступ к зарубежным поставкам для ведения войны против Украины.

В конце 2022 года страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели ограничение в 60 долларов на российскую нефть, запретив использование западных морских услуг, таких как транспорт, страхование и финансирование, для поставок нефти по цене, равной или превышающей установленное ограничение.

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