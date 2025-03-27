У Путина не зря об этом говорят: на какой шаг по РФ может согласиться администрация Трампа

Москва в ультимативном тоне еще до прекращения огня в войне с Украиной требует снять ряд санкций. Американская сторона такую возможность не исключает. Но при этом говорит, что, если конструктивного диалога не получится, ограничения могут быть усилены. Об том шла речь на пресс-конференции госсекретаря США Марко Рубио. Также похожее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Госсекретарь США отметил, что в результате переговоров в Эр-Рияде Белый дом получил "более детализированное определение того, что предусматривает прекращение огня по энергетике", а также условия, которые должны быть выполнены для согласия России на прекращение огня в Черном море. Речь идет о санкциях ЕС.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому, когда наши люди вернутся (из Саудовской Аравии — ред.), мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", — рассказал он.

Марко Рубио добавил, что позицию РФ представят президенту США Дональду Трампу, после чего в Вашингтоне будет принято решение о дальнейших шагах.

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент на вопрос о том, возможно ли ослабление санкций в обмен на готовность России прекратить огонь в Черном море, ответил, что "ничего не исключено". Более того, он заявил, что американские власти готовы рассматривать вероятность повторного присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования войны в Украине.

Одновременно с этим он сказал, что Дональд Трамп будет готов усилить санкционное давление против РФ, если американский лидер посчитает, что в таком случае США только выиграют на переговорах.

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