logo

BTC/USD

84367.98

ETH/USD

1884.05

LTC/USD

87.65

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Путина не зря об этом говорят: на какой шаг по РФ может согласиться администрация Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина не зря об этом говорят: на какой шаг по РФ может согласиться администрация Трампа

В США не исключают снятие ряда санкций с России, но, в то же время намекают, что последнее слово за Дональдом Трампом

27 марта 2025, 07:14 comments3787
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Москва в ультимативном тоне еще до прекращения огня в войне с Украиной требует снять ряд санкций. Американская сторона такую возможность не исключает. Но при этом говорит, что, если конструктивного диалога не получится, ограничения могут быть усилены. Об том шла речь на пресс-конференции госсекретаря США Марко Рубио. Также похожее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

У Путина не зря об этом говорят: на какой шаг по РФ может согласиться администрация Трампа

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Госсекретарь США отметил, что в результате переговоров в Эр-Рияде Белый дом получил "более детализированное определение того, что предусматривает прекращение огня по энергетике", а также условия, которые должны быть выполнены для согласия России на прекращение огня в Черном море. Речь идет о санкциях ЕС.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому, когда наши люди вернутся (из Саудовской Аравии — ред.), мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", — рассказал он.

Марко Рубио добавил, что позицию РФ представят президенту США Дональду Трампу, после чего в Вашингтоне будет принято решение о дальнейших шагах.

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент на вопрос о том, возможно ли ослабление санкций в обмен на готовность России прекратить огонь в Черном море, ответил, что "ничего не исключено". Более того, он заявил, что американские власти готовы рассматривать вероятность повторного присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования войны в Украине.

Одновременно с этим он сказал, что Дональд Трамп будет готов усилить санкционное давление против РФ, если американский лидер посчитает, что в таком случае США только выиграют на переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС ответили, готовы ли снять санкции с РФ после переговоров в Саудовской Аравии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости