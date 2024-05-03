У Путина один большой страх. На Западе пытались успокоить диктатора

У российского диктатора Владимира Путина огромный, параноидальный страх, который заключается в том, что страны Запада, якобы, хотят ограничить власть в РФ, заявила Эврил Гейнс. По ее словам, диктатор продолжает считать, что его страна находится под угрозой, хотя НАТО сделало все для того, чтобы убедить его в обратном.

Владимир Путин

При этом Гейнс подчеркнула, что именно Путин сделал все для того, чтобы Североатлантический альянс начал свое расширение и его членами стали Швеция и Финляндия. По ее словам, страх кремлевского диктатора настолько силен, что он даже увеличил расходы на оборону до 7% ВВП РФ, то есть по состоянию на сегодняшний день оборонный бюджет агрессора составляет четверть всех федеральных расходов.

Вместе с тем, американские депутаты интересовались у разведки тем, что можно сделать для того, чтобы успокоить страхи кремлевского диктатора Путина. Как подчеркнул сенатор Ангус Кинг, на самом деле никто не намерен совершать вторжение в РФ или каким-либо иным образом нарушать суверенитет этой страны. По его словам, Штаты просто хотят сделать все для того, чтобы защитить границы Европы.

Кроме того, Гейнс добавила, что, по данным разведки, Путин не изменил своих стратегических целей. Именно поэтому, добавила она, агрессивная война в Украине будет продолжаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным разведки Соединенных Штатов война в Украине в ближайшее время точно не завершится . При этом там считают, что Россия будет использовать агрессивную тактику ведения войны в Украине. Также в разведке было предположено, что в ближайшее время РФ будет наносить удары по территории Украины, чтобы уничтожить места, где хранится западное оружие.