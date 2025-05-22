У Путина осталось совсем мало времени и Трамп не поможет: какие настроения растут в Сенате США

Несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, который якобы пока не готов рассматривать введение новых санкций против РФ в американском Сенате, царят совсем другие настроения. Там заметно растет нетерпение по поводу введения санкций против России. Двухпартийный законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля собрал поддержку уже 81 сенатора из 100. В эти дни в Вашингтоне объединить стольких сенаторов вокруг какой-то идеи – задача крайне непростая. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Автор напомнил совместное заявление Грэма и Блументаля в котором говорится, что хотя США и стремятся к миру "становится все очевиднее, что Путин играет в игры. Если эти игры будут продолжаться, Сенат Соединенных Штатов готов к действиям". Интересно, что зеркальный законопроект был представлен также в Палате представителей.

Журналист рассказывает, что кроме прямых санкций, законопроект предусматривает вторичные санкции и введение 500% тарифа на импорт от стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Прежде всего, это касается Китая.

"Без экономической поддержки Китая военная машина Путина полностью остановится", – пишут авторы документа.

Впрочем, республиканцы ждут "зеленого света" от Дональда Трампа, чтобы вынести инициативу на голосование. Такую позицию занял лидер республиканского большинства сенатор Джон Тун – и ее разделяет часть партии. Хотя некоторые с этим не соглашаются.

"Я уважаю позицию лидера Туна. Но в какой-то момент вы просто не сможете игнорировать 81 подпись", – прокомментировал журналистам сенатор Кевин Креймер из Северной Дакоты.

В то же время Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль заявили, что если в ближайшие дни Россия не представит серьезный план по перемирию, США не будут медлить. По информации журналистов, некоторые сенаторы настаивают на голосовании за санкции после выходного Дня памяти (Memorial Day). В этом году он выпадает на 26 мая.

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