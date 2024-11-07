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У США есть план капитуляции Украины: заставит ли Трамп Зеленского его выполнить

План капитуляции Украины ранее озвучил Ди Вэнс, которого Трамп выбрал на должность вице-президента

сегодня, 16:38
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Ткачик Олеся

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью Радио НВ подчеркнул, что предложенный новоизбранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом план мира для Украины абсолютно неприемлем для украинской стороны.

У США есть план капитуляции Украины: заставит ли Трамп Зеленского его выполнить

Зеленский и Трамп

"Мы знаем об элементах этого плана и в этом виде он для нас абсолютно неприемлем. Надо исходить из этого и сразу смотреть, что будет делать Трамп. Исходя даже из бытовой формальной логики, ясно говорится, что Россия получает контроль над захваченными территориями. И не зря некоторые американские аналитики сказали, что это план Путина, он явно играет на руку россиянам, хотя Путин сказал, что ему и этого недостаточно, что, вероятнее, просто какая-то игра", — сказал Шамшур.

Дипломат выразил обеспокоенность тем, что реализация этого плана может сопровождаться давлением на Украину. Он не исключил, что могут выдвигаться требования, предусматривающие уступки со стороны Украины, противоречащие нашим национальным интересам.

Шамшур также заявил, что озвученный план Вэнса фактически является планом капитуляции для Украины.

Напомним, план Вэнса предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией территориях и обязывает Киев отказаться от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это предложение в интервью The New Yorker, подчеркнул, что план Вэнса, призывающий Украину отдать свои территории, неприемлем.

Впоследствии Вэнс в комментарии для News Nation заявил, что окончательное решение по уступкам должна принимать сама Украина. Он добавил, что администрация Трампа будет работать над прекращением войны в Украине и предостерег, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше он рискует перерасти в ядерную эскалацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о самом реалистичном варианте мира от Трампа.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ozvucheniy-vensom-mirniy-plan-dlya-ukrajini-faktichno-ye-planom-kapitulyaciji-novini-ukrajini-50464622.html
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