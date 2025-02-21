У США проблемы с яйцами (ВИДЕО)

У США проблемы с куриными яйцами. Цены на этот продукт бьют рекорды.

В США проблемы с яйцами

По данным платформы Trading Economics , средняя цена 12 яиц в американских магазинах превышает $8 (около 330 грн). Еще в январе она составила $5 (208 грн.). Для сравнения: в Украине средняя цена 10 яиц – около 60–70 грн, можно найти еще дешевле.

Как сообщили CBS News и Reuters к резкому росту цен на яйца в США привела вспышка птичьего гриппа. Гибель миллионов кур-несушек заставила США нарастить экспорт яиц. Турция с февраля по июль поставит в США 15 тыс. тонн яиц. Из-за дефицита магазины вводят ограничения на продажу (по две упаковки в руки), а рестораны повышают цены на блюда из яиц.

В выходные The Washington Post в материале о проблемах с согласованием соглашения о доступе к украинским недрам между Украиной и США сообщила со ссылкой на чиновника, что лидеры страны рассматривают почти все варианты, чтобы сохранить поддержку США, включая, как пошутил он, поставки крупной партии украинских яиц. Пока что в США их дефицит и подорожание, в Украине избыток.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у же с 1 марта украинцы смогут приобрести лекарства по сниженным ценам – некоторые препараты подешевеют на 30%. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.



